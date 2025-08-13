Enfrenta Jessie J caída de cabello tras cirugía de cáncer

Enfrenta Jessie J caída de cabello tras cirugía de cáncerLa cantante británica Jessie J habló abiertamente sobre los cambios en su cuerpo luego de someterse a una mastectomía
La cantante británica Jessie J habló abiertamente sobre los cambios en su cuerpo luego de someterse a una mastectomía tras ser diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana.
A través de sus redes sociales, Jessie, de 37 años, compartió su rutina de maquillaje y peinado mientras ofrecía una actualización sobre su recuperación.
"Se me ha estado cayendo el pelo muchísimo desde la cirugía. Han pasado cinco semanas desde el procedimiento y me siento bien", expresó.
La intérprete de "Price Tag" explicó que todavía presenta "bastantes cuerdas" debido al síndrome de la membrana axilar, una afección que puede causar dolor y restricción de movimiento tras la extirpación de ganglios linfáticos.
Agregó que sus pechos aún muestran cierta asimetría y que experimenta dolor en ambos lados, haciendo referencia a la diferencia entre su implante y su tejido natural.
"Sé que no puedo hacer todo lo que debería, pero quiero que funcione lo mejor posible para todos: para mí, para Sky, para mis fans, pero en el orden correcto", agregó.
La cantante recordó que aún necesitará otra cirugía este año, pero se mantiene firme en su deseo de seguir criando a su hijo y continuar con su carrera musical.
"Necesito otra cirugía este año. Puedo hacerlo. Criar a un niño pequeño. Puedo hacerlo. Lanzar nueva música. Puedo hacerlo", escribió en la publicación, añadiendo que aún se encuentra en plena recuperación tras siete semanas de su primera operación.
Cabe recordar que la artista fue hospitalizada hace unos días por un presunto coágulo de sangre en los pulmones, un incidente que no ha detenido su compromiso con su familia ni con su música.