Actriz de 'Harry Potter' abre OnlyFans para pagar sus deudas

La actriz Jessie Cave, conocida por su interpretación de Lavender Brown en la saga Harry Potter, anunció que abrirá una cuenta en la plataforma OnlyFans, con el objetivo de saldar sus deudas y mejorar su situación financiera.

Cave, de 37 años, explicó que su cuenta no ofrecerá contenido sexual, sino que se centrará en lo que describió como "los mejores sonidos de cabello de calidad" y "cosas muy sensuales", sin caer en lo explícito.

"Voy a lanzar un OnlyFans, pero no va a ser algo sexual. Es un fetiche. Fetiche no necesariamente significa sexual", dijo en su podcast Before We Break Up Again.

La actriz reveló más detalles sobre las razones que la llevaron a unirse a OnlyFans, destacando que su principal meta es utilizar los ingresos obtenidos para pagar sus deudas y mejorar su situación diaria.

"Lo intentaré durante un año. ¿Mi objetivo? Poner la casa a salvo, cubrir el papel tapiz con arsénico/plomo, construir un techo nuevo, etc. ¿Mi objetivo? Salir de deudas", reveló.

Además, Cave expresó que esta decisión es también un acto de empoderamiento personal, destacando la importancia de "dedicar tiempo a algo en lo que nunca antes invertí: amor propio".

La actriz reflexionó sobre su carrera y los años que pasó en las convenciones de Harry Potter, sugiriendo que esas experiencias fueron una especie de "investigación" para este nuevo proyecto.

"Me siento como si estuviera haciendo algo malo, algo un poco jodido. Me gusta eso. Romper con el libro de reglas de la buena actriz", afirmó.

Cave, quien debutó como Lavender Brown en Harry Potter y el Príncipe Mestizo (2009) y repitió el papel en Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte, también es conocida por su trabajo en películas como Grandes Esperanzas y en series como Black Mirror e Industry.