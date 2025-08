Regresa a los ´Avengers´

E l actor Jeremy Renner, quien interpreta al superhéroe "Hawkeye" (Ojo de Halcón), confirmó que ya está listo para volver a ponerse el traje luego de una serie de situaciones personales que lo habían dejado fuera de las películas y series de Marvel.

Para el próximo año Marvel tiene grandes planes con el estreno de "Avengers: Doomsday", cinta que promete ser uno de los pilares del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y que reunirá a grandes talentos de Hollywood.

DE LOS FAVORITOS

A través de una entrevista con la revista "Empire", Jeremy Renner confirmó indirectamente su regreso como "Hawkeye". Él lo considera uno de sus personajes favoritos de toda su trayectoria actoral.

Renner señaló que está dispuesto a volver a tomar el arco y la flecha para unirse nuevamente al UCM.

"Siempre me alegra estar en ese mundo", dijo con relación a Marvel. "Me encantan todos esos personajes, me encanta el personaje", explicó el actor estadounidense. Por otro lado, dio detalles sobre una posible nueva temporada de su serie.

Sobre la continuación de "Hawkeye", mencionó que está seguro de volver a encarnar a Clint Barton junto a su compañera Kate Bishop, interpretada por Hailee Steinfeld.

"Estoy seguro de que acabaremos haciendo la segunda temporada y otras cosas. Y estoy encantado de hacerlo", dijo Jeremy Renner respecto a la continuación de la serie de Disney+.

SU AUSENCIA DE UCM

El 31 de diciembre de 2023 Renner sufrió un accidente tras ser atropellado por una máquina quitanieves. El actor tuvo múltiples fracturas, incluyendo 38 huesos rotos, además de otras lesiones graves.

En un programa la estrella de Hollywood contó que su sobrino estaba a punto de ser arrastrado por el vehículo quitanieves, por lo que lo salvó. Permaneció hospitalizado varios meses y ahora Renner es considerado un héroe, tanto en Marvel como en la vida real.

También, en una entrevista con el medio High Performance, el actor comentó que le habían ofrecido regresar como "Hawkeye" para una segunda temporada, pero inicialmente lo rechazó debido a un recorte significativo en su salario.