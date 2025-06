Lanzan primer tráiler oficial

El esperado biopic "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" lanzó su primer tráiler oficial, ofreciendo una mirada íntima a uno de los momentos más cruciales en la carrera de Bruce Springsteen: la grabación de su emblemático álbum Nebraska.

En el avance, Jon Landau (Jeremy Strong), veterano representante del músico, le aclara a Al Teller (David Krumholtz), ejecutivo de Columbia Records, que este proyecto no trata sobre ellos ni las listas de éxitos, sino sobre Bruce Springsteen y las canciones que desea trabajar en ese momento.

UNA PROBADITA

Jeremy Allen White interpreta a Springsteen, quien aparece grabando en la privacidad de su habitación en Nueva Jersey, acompañado solo por su ingeniero de sonido Mike Batlan (Paul Walter Hauser).

El tráiler también presenta destellos de la complicada infancia del artista bajo la tutela de su padre (Stephen Graham), su apasionado romance con Faye (Odessa Young) y sus electrizantes presentaciones ante entradas agotadas.

El clip culmina con White interpretando el clásico "Born to Run", mientras luces destellan y el sudor refleja su entrega total.

LA DIRECCIÓN

Dirigida por Scott Cooper, conocido por Crazy Heart, filme que le valió un Óscar a Jeff Bridges, esta producción se inspira en el libro homónimo de Warren Zanes.

"Hacer Springsteen fue profundamente conmovedor, un viaje a través de la memoria, el mito y la verdad. Fue un privilegio trasladar esa cruda honestidad emocional a la pantalla y me transformó. Agradezco a Bruce y Jon Landau por permitirme contar su historia", comentó Cooper.

La película, que también cuenta con Gaby Hoffman y Marc Maron en el reparto, inició su producción en octubre pasado, informó Rolling Stone.

Producida por 20th Century Studios de Disney, la película contó con la colaboración directa de Springsteen y Jon Landau en su desarrollo, junto a Scott Cooper, Scott Stuber, Ellen Goldsmith-Vein y Eric Robinson.

Springsteen: Deliver Me From Nowhere llegará a los cines el 24 de octubre.