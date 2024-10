Cancela su gira musical por los Estados Unidos

Además del terremoto emocional, durante este año López lanzó un nuevo disco (This Is Me... Now) y un documental homónimo inspirado por su relación con Affleck.

Se había planeado que entre junio y agosto saliera de gira musical por los Estados Unidos, pero ésta fue cancelada para que la famosa pudiera ocuparse de sí misma.

López comparó estos meses con una explosión en su mundo, una que la enfrentó a la disyuntiva entre derrumbarse o aprender de sus errores y crecer. Veterana en la industria del entretenimiento, aseguró que de vez en cuando lo que se publica sobre ella sí le hace daño, aunque no se toma en serio la mayoría de las cosas.