Jennifer Lopez luce elegante vestido de lentejuelas y escote

Por: El Universal

Diciembre 09, 2024 - 12:53 p.m.

"Cree en ti mismo" (Believe in yourself), escribió Jennifer Lopez en uno de sus posts más recientes publicados en Instagram, donde la artista de origen latino reúne más de 250 millones de seguidores. Con este mensaje, inaugura la temporada navideña.

En video y fotos publicadas posteriormente, la actriz luce un vestido de lentejuelas negro, el cual no solo destaca por su brillo, sino también por el juego de escotes que conforman el diseño. La prenda está muy alineada con el estilo de JLo: es elegante y sensual.

Aunque las lentejuelas son infaltables en la época de fiestas, este año vemos un auge más acentuado. Los vestidos con paillettes -y otras piezas- se lucirán desde cortos hasta largos en las fiestas de 2024. Las prendas en negro lucen hermosas y sofisticadas, además son fáciles de combinar, pero también se pueden hallar vestidos en tonos verde oscuro, burgundy (en tendencia), azul oscuro, y dorado y plateado clásicos.

El vestido de Jennifer destaca inicialmente por la elegancia que aporta el brillo de las lentejuelas sobre un corte impecable que se ciñe a la silueta. Pero luego diferentes detalles llaman la atención.

En la parte delantera resalta el escote profundo en forma de ojal que crea un sutil cuello halter con tirantes finos que siguen hasta la espalda. En los laterales se forman unas ligeras aberturas que provienen del escote en la parte posterior. Este pequeño detalle crea el efecto visual de definir la cintura.

El escote en la espalda merece mención aparte. El diseño deja esta zona del cuerpo completamente descubierta de una manera sensual y femenina creando un corte de cintura baja, además, la prenda cuenta con abertura en la parte trasera de la falda, que facilita el movimiento. Este tipo de vestidos, con escote en la espalda, se está llevando mucho este año.

El vestido de lentejuelas que luce Lopez es de la firma Mônot. Al parecer, está entre los favoritos de las celebridades; al ver la cuenta de Instagram de la marca, hay imágenes de otras personalidades que lo han llevado, entre ellas la influencer Chiara Ferragni, la cantante Chloe Bailey y la modelo Elsa Hosk.

Jennifer Lopez complementa su look con un clutch con efecto satinado del mismo color del vestido, de la firma Tyler Ellis, y zapatos de tacón tipo mules, de la marca Femme.

El dúo de fashion stylists conformado por Mariel Haenn y Rob Zangardi la acompañó una vez más en el estilismo.

El beauty look de JLo para inaugurar la Navidad

Lopez no renuncia a su adoración por la paleta de los tonos terrosos en su maquillaje. De hecho, se podría decir que ella es referencia para llevar el Color del Año 2025 según Pantone: Mocha Mousse, porque suele emplear paletas de sombras en tonalidades tierra y labiales nude. Esta vez, hay más profundidad en la mirada con delineado negro, ideal para las fiestas y, en los labios, se nota un poco más el contraste del delineado.

Su peinado es tan sofisticado como jovial: semi recogido peinado hacia atrás, para despejar el rostro, y con ondas pronunciadas en las puntas.

La cantante de "On the Floor" lleva sus uñas en tono beige claro, estilo que su manicurista de siempre, Tom Bachik, llama "naked mani". JLo y Bachik confirman que la tendencia clean no se va.