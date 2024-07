Jennifer López goza fiesta de cumpleaños

Jennifer López arrancó con las celebraciones de su cumpleaños 55, al organizar una fiesta con temática de Bridgerton en los Hamptons, donde ha estado disfrutando de unas vacaciones de verano sin Ben Affleck.

La cantante convocó a sus seres queridos para acompañarla en una fiesta temática este sábado, a la que asistieron famosos y familiares luciendo atuendos inspirados en los personajes de la serie de Netflix, según dejaron ver algunas fotografías publicadas por People.

Entre los invitados estuvieron Guadalupe Rodriguez, madre de la actriz de Atlas, quien arribó luciendo un vestido largo de color azul con encaje y acompañada de algunos amigos.

Hasta el momento, se conocen pocos detalles de la fiesta que organizó la intérprete de "On The Floor", entre ellos la presencia de un carruaje blanco tirado por caballos, el cual fue utilizado para el ingreso de los invitados, informó Page Six.

Una fuente informó a People que Ben Affleck no estuvo presente en la fiesta, contrario a Violet, la hija del actor y Jennifer Garner, que ha estado acompañando a J.Lo en sus vacaciones en medio de los rumores de su divorcio.

Affleck ha permanecido en Los Ángeles mientras que López ha estado disfrutando de paseos y cenas en Nueva York. La pareja no ha sido fotografiada en poco más de un mes, después de darse a conocer que pusieron en venta su mansión conyugal.