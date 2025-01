Jennifer Aniston y Barack Obama: ¿Nuevo romance en Hollywood?

La relación sentimental entre Jennifer Aniston y Barack Obama empezó a sonar con fuerza hace unas horas, cuando la youtuber Melanie King a través de su cuenta en la red social X reveló que un supuesto mensaje de la actriz confirmaría un vínculo sentimental con el expresidente de Estados Unidos, quien está casado con Michelle Obama.

"Última hora: un DM (mensaje privado) filtrado de una amiga de Jennifer Aniston confirma que ella está saliendo con Barack Obama y que se está divorciando de Michelle Obama se ha vuelto viral", escribió la youtuber.

Este sería el supuesto mensaje de la amiga de Aniston:

"Está con Jennifer Aniston. Mi antiguo manager, ahora amigo, está conectado con su círculo íntimo. En una reunión con los amigos de Jennifer, el asunto surgió de manera casual; la propia Jennifer lo admitió. Estaban sentados con una vidente, lo que hace que suene surrealista, pero definitivamente no es un secreto entre sus amigos más cercanos".

Esta no es la primera vez que relacionan a la actriz de 55 años y el político de 63, en 2024 el portal Daily Mail informó que la revista InTouch mostró en portada: "La verdad sobre Jen y Barack", poco después, los presentadores de un popular podcast de cultura pop llamado "Who? Weekly", explicaron, sin mostrar pruebas, que mientras los Obama "vivían vidas separadas", el exmandatario y la actriz mantenían un romance.

Ni Jennifer Aniston y Barack Obama han hecho algún comentario al respecto de estas versiones que en redes sociales se han viralizado. El 17 de enero, Barack Obama compartió un mensaje dedicado a su esposa Michelle por su cumpleaños, y lo acompañó con una foto de ambos tomados de la mano.

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida, @MichelleObama. Llenas cada habitación con calidez, sabiduría, humor y gracia - y te ves bien haciéndolo. Soy muy afortunado de poder emprender las aventuras de la vida contigo. ¡Te quiero!".

El matrimonio Obama, ¿en crisis?

Barack Obama y Michelle Obama no están viviendo su mejor momento, el que la pareja no haya aparecido en momentos importantes en Estados Unidos en tiempos recientes ha desatado las versiones que podrían estar en un proceso de separación.

La exprimera dama de Estados Unidos Michelle Obama (2009-2017) no acudió a la investidura del presidente electo, Donald Trump, ocurrida el 20 de enero.

El expresidente Barack Obama asistió sin su esposa a la 60ª toma de posesión presidencial de Estados Unidos, esto lo confirmó días antes del evento la oficina de Michelle al portal CBS.

Se trató del segundo evento público en menos de un mes al que Obama acudió solo. Hace un par de semanas, el demócrata fue el único mandatario que entró sin compañía en el funeral de Estado del expresidente Jimmy Carter (1977-1981).

Trump fue con Melania Trump y los expresidentes Bill Clinton (1993-2001) y George W. Bush (2001-2009), junto a las exprimeras damas Hillary Clinton y Laura Bush.

Tras notarse la ausencia de Michelle Obama, la cadena CNN informó que se encontraba en Hawái, razón por la que no fue al entierro; no trascendieron más detalles del porqué no asistió a la toma de posesión.

Durante la campaña de las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre, tanto Barack como Michelle Obama hicieron campaña por la vicepresidenta, Kamala Harris, la rival de Trump en los comicios.