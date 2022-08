Se luce en bikini

SOL, ARENA Y MAR

Pese a que las vacaciones ya acabaron para la anfitriona de "The Morning Show", fue hasta después de que regreso de la playa que la actriz se animó a compartir algunos de los momentos que vivió entre las olas, el mar y el sol.

Aniston compartió un par de fotografías, en su cuenta de Instagram, donde puede vérsele tomando el sol, disfrutando de la vista que ofrece el mar y sus interminables olas, pero durante sus vacaciones, la actriz estuvo acompañada de amigas y amigos que caminaron junto a ella en la arena.

De acuerdo con "E! News" los acompañantes de Jenn no son nada más y nada menos que el actor Jason Bateman, su compañero de reparto en la cinta "The Switch" y "Horrible Bosses", y su esposa Amanda Anka, con quienes sostiene una estrecha amistad desde hace muchos años.

QUIERE REGRESAR

Pero, como en todo, no hay plazo que no se cumpla y los días de descanso acabaron para la actriz que, en la actualidad, se ha concentrado en conducir el programa matutino "The Morning Show", por lo que, junto a las fotografías, escribió la leyenda: "Llévanos de vuelta".

"Sabes, ella es supuestamente famosa y probablemente exitosa y ves la forma en que maneja eso con una normalidad y una conexión a tierra increíbles", dijo el actor en 2017, al asegurar que era una de las cualidades de Aniston que lo mantenía muy unido a ella, pues le "ha enseñado mucho sobre cómo manejar eso y disfrutarlo sin apoyarme demasiado".

Pero ahora que Aniston está de vuelta en la vida laboral ha insinuado que prepara nuevos proyectos, luego de que la actriz preparara una sorpresa para su padre, el actor John Aniston, a quien honró durante la entrega de los Premios Emmy de este año, por su trayectoria como actor que comenzó en 1962. ¿Qué otras sorpresas tiene en puerta?

DISFRUTA DESCANSO

Jennifer Aniston, luce su figura, mientras vacacionaba en la playa y a los 53 años se muestra espectacular en bikini, bella y segura de sí misma.