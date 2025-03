Afirman que Jay de la Cueva seguirá tocando con Molotov

Tras la exitosa presentación de Molotov, con Jay de la Cueva, en el Vive Latino, la banda anunció nuevas fechas de su gira, con la que celebrará su trigésimo aniversario, en la cual afirman que el exlíder de Moderatto seguirá participando.

La aparición del músico en la 25 edición del Vive Latino sigue dando de qué hablar, pues el público sigue sin dar crédito de la capacidad de Jay para adaptarse, de un momento a otro, a distintos conceptos musicales.

En sólo dos días, de la Cueva se presentó con Molotov, Nortec: Bostich + Fussible, Los Concorde, Motel, El Haragán & Cia, The Guapos, su proyecto como solista y hasta como corista de Yuri.

Por todo esto, el músico se ha hecho acreedor del título de "La fokin máquina de chambear", como ya aparece en Wikipedia; además de que ha generado cientos de memes alusivos a su capacidad y desempeño artístico.

Y, si bien, se ha ganado el reconocimiento de muchos por su más reciente hazaña musical, lo que más reconocimiento le ha traído fue la presentación que tuvo con Molotov, del que fuera uno de los integrantes originales, sin embargo abandonaría la agrupación, en 1995, cuando se le presentó la oportunidad de integrarse a las filas de Fobia, una de las bandas a las que les profesaba gran admiración por la época.

El público ha opinado que, a pesar de que en lo sucesivo, la carrera de Jay y su sonido no se le parecía nada al estilo de Molotov, supo mimetizarse con la banda y generar arreglos y solos de guitarras, dignos del grupo.

Por ello, ahora que la banda ha anunciado que este 2025 emprenderá una gira mundial que conmemore su trayectoria, son muchas y muchos los que se formulan dos cuestiones; ¿Tito Fuentes está recuperado para cuando Molotov inicie la gira? y ¿Jay de la Cueva seguirá acompañándolos en el camino?

De acuerdo con "MoloCharlesWhite", una página de fans de la banda que, habitualmente, comparte información exclusiva del grupo, de la Cueva seguirá tocando con la banda hasta junio, poco antes de que emprendan el tour en gran parte de Europa ya que se cree que, tentativamente, Tito podría estar de vuelta para esas fechas.

Esta información se confirmaría luego de ayer, Jay estuviera junto a la banda en la Feria de las Fresas, en Irapuato.

Por su parte Fuentes, que acaba de ser intervenido quirúrgicamente, ha compartido con sus seguidores el proceso que ha atravesado en los últimos días y, de hecho, comentó una publicación, compartida por una página de fans, en la que agradece a sus compañeros de banda, Paco, Miky y Randy, incluyendo también a Jay y "El Sánchez", por apoyarlo en su actuación del sábado con la banda.

"Jajaja, todos mis compañeros cantando encima de mí para hacerme paro, los amo, pero sí me salía solito, jajaja, see you soon (nos vemos pronto)".

Además, "Mayel", como también es conocido, ha compartido los carteles de las nuevas fechas que ha anunciado la gira, lo que sugeriría que, entre sus planes, está el reunirse con la banda para celebrar las tres décadas que llevan juntos.

La preventa Banamex para tener acceso previo a los boletos será este 26 de marzo.