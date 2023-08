Jason Momoa es fan de Metallica

Ciudad de México

Jason Momoa se ha dado a conocer por su particular sencillez pues, pese a que es uno de los actores más famosos de Hollywood, no deja de hacer su vida cotidiana como lo haría cualquier persona que no se dedica al medio artístico, y volvió a demostrarlo este fin de semana, luego de asistir al concierto que Metallica ofreció en Los Ángeles, pues hasta se unió al slam como cientos de fanáticos que se golpeaban con los hombres y la espalda tratando de mantener el equilibrio y no caer en el piso.

El actor de 44 años sorprendió a sus seguidores cuando compartió una serie de publicaciones en la que denotó el entusiasmo que experimentó al ver en vivo a una de sus bandas de rock favoritas.