Ícono de la moda masculina

El mes pasado, el actor de 50 años anunció el lanzamiento de su marca de belleza y su participación en la película biográfica del reconocido diseñador de moda Karl Lagerfeld.

Jared Leto (Luisiana, 1971) inició su carrera en la TV y el cine a principios de los noventa y fundó el grupo de rock 30 Seconds to Mars en 1998. Es considerado icono de moda masculina, con un auténtico estilo que destaca por su extravagancia.

PRIMERO FUE BOSS

El actor ya contaba con títulos como Requiem for a Dream (2000) y Mr. Nobody (2009) cuando en 2011 fue fichado por Hugo Boss como imagen de su fragancia Just Different. Luego, protagonizó la campaña de su perfume Hugo Red, que salió a la venta en 2013. En los anuncios de la marca dejaba descansar su estilo desenfadado que solía llevar, para enfundarse en prendas más conservadoras.

CON LA CABEZA EN LA MANO

Este año, el intérprete estadounidense fue uno de los artistas masculinos que más llamó la atención en la MET Gala, al acudir vestido igual que su acompañante y amigo Alessandro Michele. Pero, sin duda alguna, el look para este evento anual que se ganó el adjetivo de "inolvidable" fue el que lució en la edición de 2019, "Camp: Notes on Fashion", a la cual llevó una réplica exacta de su cabeza como bolsa de mano.

Jared Leto mantiene una gran amistad con Alessandro Michele, director creativo de Gucci por casi ocho años, quien acaba de dejar la firma. En 2016 inició su historia con la marca, como rostro de la línea de fragancias Guilty. En 2021 modeló en el desfile primavera-verano 2022, titulado "Love Parade". Ese mismo año fue el estreno del filme "La casa Gucci", donde interpretó al diseñador de moda y empresario Paolo Gucci.

SU LÍNEA DE BELLEZA

El mes pasado, el actor celebró el lanzamiento de su marca de skincare unisex y vegana Twentynine Palms, la cual está inspirada en la "majestuosidad y el mito del desierto", afirman en su web. Hasta ahora, la línea está compuesta por 11 productos para cuidar la piel y el pelo, como contorno de ojos, mascarilla de arcilla, crema de manos, shampoo y acondicionador, con ingredientes como aloe vera, amaranto y jojoba.

En los primeros días de octubre, Leto anunció su participación en la película biográfica del diseñador Karl Lagerfeld (1933-2019), uno de los más influyentes del siglo XX, por su trabajo en firmas como Chanel y Fendi. Leto no solo se pondrá en la piel del káiser de la moda, sino que también se desempeñará como productor de la cinta.