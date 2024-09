Se disculpa Janet Jackson por críticas hacia Kamala Harris

Tras poner en duda la etnicidad de Kamala Harris, candidata a la presidencia de Estados Unidos, la cantante Janet Jackson se disculpó de forma pública a través de su mánager.

Mo Elmasri, representante de la hermana de Michael Jackson, compartió un comunicado de prensa este domingo con el portal Buzzfeed, donde dijo que Janet se basó en "información errónea" al hablar de Kamala.

"Ella respeta profundamente a la vicepresidenta Kamala Harris y sus logros como mujer negra e india. Janet se disculpa por cualquier confusión causada y reconoce la importancia de una representación precisa en el discurso público", dijo Elmasri en su misiva.

"Apreciamos la oportunidad de abordar esto y seguiremos comprometidos con la promoción de la unidad".

En una entrevista reciente con el medio británico The Guardian, Janet Jackson habló sobre la familia y la etnicidad de Harris, para después admitir que no tenía ni idea de lo que hablaba.

"¿Sabes lo que supuestamente dijeron? Ella no es negra. Eso es lo que escuché. Que es india. Su padre es blanco. Eso es lo que me dijeron. Pero también no he visto las noticias en unos días. Me dijeron que descubrieron que su padre era blanco", señaló la intérprete en dicha entrevista.

De inmediato, varios usuarios de redes sociales criticaron y se burlaron de Jackson por mal informar a la gente y compartir teorías erróneas sobre Harris, supuestamente impulsadas por Donald Trump.