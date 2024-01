Enciende alarmas, se le entumece el cuerpo

Ciudad de México

Jamie Dornan encendió las alarmas entre sus seguidores luego de que se diera a conocer que fue hospitalizado de emergencia tras presentar síntomas de un posible ataque cardiaco, aparentemente causado por tener contacto con unas orugas tóxicas.

La noticia fue revelada por Gordon Smart, amigo cercano del actor, quien presentó los mismos malestares por lo que también fue a parar a la clínica de manera urgente.

Durante su participación en el podcast "The Good, the Bad and the Unexpected" de la BBC, Smart reveló que los hechos ocurrieron en 2023, cuando se encontraban de viaje en Portugal y aunque en un principio creyeron que su estado de salud se había deteriorado por pasar algunas noches de fiesta, cuando su cuerpo empezó a entumecerse temieron lo peor.

PENSARON EN ATAQUE CARDÍACO

"Soy una persona bastante sana, pero una vez que empiezas a pensar que estás sufriendo un ataque cardíaco, te convences de que estás sufriendo uno", dijo.

Después de estar bajo supervisión médica, Smart fue dado de alta, pero Dornan ingresó por la misma situación: "Jamie dijo: ´Unos 20 minutos después de que te fuiste, mi brazo izquierdo se entumeció, mi pierna izquierda se entumeció, mi pierna derecha se entumeció y me encontré en la parte trasera de una ambulancia´", agregó.

Una vez que el peligro pasó, los doctores les explicaron que todo fue causado por unas orugas de la región llamadas procesionarias y que se encuentran en los campos de golf: "hay orugas en los campos de golf del sur de Portugal que han estado matando a los perros y provocando infartos a hombres de 40 años. Hemos tenido mucha suerte de salir vivos de esa", finalizó.