Jaime Camil: Ahora "Desde la raíz"

Noviembre 13, 2024 -

El café, el chile, el maíz y el mezcal mexicanos serán vistos de otra manera de la mano de Jaime Camil. El actor y conductor ha prestado su voz a la serie "Desde la raíz", ya disponible en Roku, con el objetivo de que el público se sienta orgulloso de que hay en el país.

El proyecto comenzó bajo la creación de la actriz Paulina Gamiz ("Heridas graves"), en mucho por lo apasionado que su papá es del café.

"Empezó literal hace varios años, los documentales toman mucho tiempo y yo, siendo actriz, quería contar historias que no veía. Cuando comenzamos había esta narrativa de narcos y yo sentía que hacía falta contar historias positivas de México y de gente que realmente está haciendo cosas importantes para el país, pero nadie les daba importancia", recuerda la productora.

EMBLEMÁTICOS LUGARES

"Entonces nos fuimos a la sierra de Chiapas por el café, a Michoacán por el mezcal, a lugares emblemático para encontrar esas historias, qué y quiénes producen", añade.

Camil entró a "Desde la raíz" luego de que Gamiz lo conoció en una plática que el conductor de "La Academia" dio en el Consulado de Los Ángeles.

"Le interesó, pero dijo que tenía potencial más que para documental como era la idea inicial, a hacerla y eso lo decidimos. Son cuatro episodios de entre 45 y 48 minutos de duración", detalla.

Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Puebla, Veracruz, la Huasteca fueron algunos de los sitios recorridos por Paulina y su equipo, descubriendo las distintas peculiaridades encontradas.

"Hay tantas razas de maíz como grupos indígenas en México, por eso hay rojo, azul o amarillo.

La serie es una producción original de Roku, habiendo estrenado también en EU

ALISTA REALITY

Ahora mismo, junto con Camil, Paulina prepara una especie de reality show, pero de comedia.

"Donde hay un host e invita a comediantes y hacen cosas artísticas. Es algo que apenas va viéndose, pero creemos va a gustar", adelanta.

Como actriz la entrevistada ha llegado a compartir escenario con gente como Alfred Molina ("Dr. Octopus" en Spider-Man) en su compañía The New American Theatre y Tim Robbins ("Río místico") en The Actors Gang. Como empresaria, al frente de Cultura Contrabando Productions, ha montado puestas en escena independientes.

EN MÉXICO Y EU

