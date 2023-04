Reaparece y preocupa

Tras casi dos años alejado de los reflectores, Jack Nicholson, el actor de "El resplandor" y "Batman" fue captado con aspecto desaliñado en un balcón, lo que puso en alerta a sus fans y las redes sociales.

El Daily Mail publicó las imágenes que rápidamente dieron la vuelta al mundo, pues no se le había visto desde 2021, cuando asistió con su hijo a un partido de basquetbol de los Lakers de Los Ángeles, del que es seguidor.

DESAPARECE DE LA PANTALLA

¿Pero qué ha pasado entonces con el tres veces ganador del premio Oscar durante los últimos años?

-La próxima semana cumplirá 86 años, edad en la que normalmente, por diversos motivos, se deja de ser público, en el caso de actrices y actores.

-Su más reciente aparición en una película fue en 2010. "¿Cómo sabes si...?", donde compartió créditos con Reese Witherspoon, Owen Wilson y Paul Rudd, pasó sin pena ni gloria.

-En 2007 protagonizó "Ahora o nunca", donde interpretó a un enfermo terminal quien, junto con un amigo en igualdad de condiciones (Morgan Freeman), confecciona una lista de actividades que desean hacer antes de partir. La crítica alabó su trabajo y él dijo que de ninguna manera era algo alusivo a él.

RETIRO VOLUNTARIO

Seis años después, ya en el retiro voluntario, atajó los comentarios que afirmaban que su alejamiento del set se debía a problemas con la memoria. "No soy un solitario, no soy un recluso, pero no me hace falta volver, ya no es una necesidad. No lo disfruto. Es tan simple como eso", indicó al portal The Sun en 2013.

-"Tengo cerebro de matemático", indicó al mismo medio sobre los rumores que afirmaban que varias personas lo veían desorientado en su vida cotidiana.

EN REDES, POCO

Hace tres años, previo a la pandemia, fue de los famosos que se pronunció tras la trágica muerte del basquetbolista Kobe Bryant. Jack emitió un comunicado en donde afirmó que estaba acostumbrado a ver y hablar con el jugador de los Lakers. "Pensaremos en él todo el tiempo y lo extrañaremos", escribió.

-En 2018 dijo que sí al remake de la cinta alemana "Toni Erdmann", pero por alguna razón decidió bajarse del barco. La película nunca se hizo, presuntamente por cuestiones financieras.

YA NO ES PÚBLICO