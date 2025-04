J Balvin enciende el escenario

Hidalgo, Texas

J Balvin causó la euforia total de sus fanáticos de ambos lados de la frontera, al presentar con gran éxito su nueva gira "Back to the Rayo", en Payne Arena de Hidalgo, Texas, el sábado 19 de abril.

Este nuevo tour sorprendió al público con un vanguardista escenario, con lo mejor de la tecnología, emulando un ambiente tipo la cinta "Volver al Futuro", pero, bueno, el colombiano llegó al escenario en "Rayo", un coche que marcó su vida y ofreció una inolvidable noche con un espectacular concierto, donde hubo derroche de energía, innovación y sus éxitos más destacados.

SUS HITS

Durante la velada de "Back to the Rayo" se escucharon temas como ´Doblexxó´, ´Reggaeton´, ´Amarillo, Morado, Azul´, ´Loco contigo´, ´Con altura´, ´Blanco´, ´6 AM´, ´Ay vamos´, ´Safari´, ´Ginza´, ´Otra vez´, ´No es justo´, ´Bonita´, ´Polvo de tu vida´, ´+57´, ´No me conoce´, ´Qué pretendes´ y ´Quiero repetir´, entre muchas más, todas coreadas y bailadas por los fans de Reynosa y el Valle de Texas, que se hicieron presentes puntales en el recinto de los grandes eventos.

Así mismo, interpretó canciones que ha realizado a dueto, como ´El preso´ (Shakira) / ´Si antes te hubiera conocido´ (Karol G) / ´Según quién´ (Maluma) y ´El Ritmo que se nos une´ (Ryan Castro); y cabe mencionar que hasta bajó del escenario para tener contacto directo con su gente. Sin duda, un gran gesto de humildad y accesibilidad para sus fans; además, estuvo intercalando constantemente con ellos, se entregó por completo a sus seguidores en una explosiva noche.

VANGUARDISTA

La noche fue estupenda un escenario monumental, acompañado de extraordinarios bailarines que enmarcaban sus interpretaciones, poniendo la cereza del pastel al gran talento de J Balvin, que por años ha cultivado el amor y respeto de su público, ganado a pulso por su extradonario profesionalismo, versatilidad y calidad en cada show.

No podían faltar otras melodías, como ´Sigo extrañándote´, ´La canción´, ´Ahora dice´, ´Río´, ´Cosa de locos´, ´Mi gente´ y ´Qué Calor´, y fue así que con lo mejor de su repertorio musical consintió a su público, que lo esperó por 7 años tras su última presentación en la frontera en 2019.

LAS MÁS COREADAS

Reggaeton

Loco contigo

Polvo de tu vida

No me conoce

Sigo extrañándote

Ahora dice

Río

Cosa de locos

Mi gente

Qué Calor

Bajó del escenario para estar más de cerca de sus fans.

Extraordinarios bailarines lo acompañaron.

SE REÚNE CON SUS FANS

Previo al concierto, tuvo un meet and greet con algunos de sus seguidores, a quienes saludó personalmente y se tomó la foto con ellos. Payne Arena nos proporcionó esta imagen justo antes de iniciar la convivencia. J Balvin presumiendo su gira.