Ivonne Montero habla de comportamiento agresivo de Humberto Zurita

Ivonne Montero aún no sabe qué fue lo que ocurrió con Humberto Zurita cuando trabajaron juntos en la telenovela "Secretos del alma", transmita en TV Azteca en 2008, pues aunque en un inicio la relación entre ellos era muy buena, después todo cambió.

"Un gran compañero, es un gran actor, para mí era como decir 'voy a tener mi primer protagónico en mi regreso a México con Humberto Zurita', era lo más deseado que cualquier actriz pudiera tener", recordó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Para Ivonne la química de sus personajes, Diana y Andrés, fue linda, traspasaba la pantalla, admitió que en un inicio tenía una buena relación, platicaban y se llevaban bien, pero de repente él comenzó a portarse muy extraño, muy grosero, despectivo y le dejó de hablar.

En las escenas de beso, aunque en la actuación se besaban bien, para separarse él la aventaba.

"Fue muy raro, no alcancé a entender", se sinceró.

Tiene muy presente una escena álgida donde ella le tenía que gritar a él, pero Zurita no lo permitió, levantó el tono de voz y se suscitó un momento muy desagradable.

"En ese momento me aventó un libro y me pasó rosando, no estaba marcado en la escena, no estaba marcado en su nivel, se transformó, casi me golpea y yo ya estaba hasta acá", expresó.

Montero tiene claro que algo sucedió porque varios del elenco y la producción le empezaron a hacer caras, a hacerla menos, a ignorarla.

Ante lo sucedido, Ivonne admite que tuvo que reaccionar y defenderse, hubo testigos de aquel momento por el que tuvieron que parar las grabaciones por un tiempo.

"Le dije 'a mí me tocas Humberto y no te la acabas', con groserías y todo, nunca se lo esperó, palideció y me empezó también a gritonear se hicieron unos gritos durísimos, tuvimos que parar grabaciones".

La actriz de "El tigre de Santa Julia" entró en un lapso de ansiedad y se tuvo que tomar unos días tras el fuerte incidente porque no se sentía bien.

Los episodios más desagradables se dieron cuando estaban finalizando la telenovela, pues él ya no volteaba a verla a la cara; recuerda que en un ensayo de una escena pasó otra cosa extraña.

"Le dio una patada a la cama y la cama me golpeó, le dije 'me golpeaste, cuidado', y me dice 'quítate porque voy a volverlo a hacer, ¡quítate!', enfrente de todo mundo, muy grosero, entonces me quité y le pegó un patadón a la cama y yo '¿qué?'... fue muy extraño", reiteró.