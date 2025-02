Iván Cochegrus denuncia a Pepillo Origel y a otros por discriminación

Iván Cochegrus, productor de teatro, revela que ha levantado una serie de denuncias en contra de distintos periodistas y comunicadores, entre ellos, Juan José "Pepillo" Origel, a quien acusa de discriminarlo y hacer mofa e insinuaciones acerca de su identidad sexual.

El productor se ha dado a conocer, especialmente, por la amistad que sostuvo con Silvia Pinal, del que fue muy cercano en sus últimos años de vida.

Esa misma amistad produjo que fuera señalado y cuestionado acerca de sus verdaderas intenciones para con la diva, pues se llegó afirmar que buscaba ser una de las personas beneficiadas con la herencia de doña Silvia.

Uno de los desencuentros mediáticos que tuvo, a lo largo de su amistad con "la Pinal", fue con Pepillo Oirgel que, por décadas fue de las personas más cercanas a doña Silvia, y de la que se alejó, como el mismo periodista ha afirmado, tanto por las restricciones que los hijos de la actriz le imponían, así como la presencia de Cochegrus en la vida de la diva.

Y, si bien, el productor teatral hacía frente a las críticas, se condujo siempre con mucho hermetismo, no fue sino hasta la partida de la actriz que mandó una advertencia a diferentes comunicadores, a los que pedía no mencionar más su nombre o hacer comentarios alusivos a su persona, pues de ser así, tomaría medidas legales.

Fue este 14 de febrero cuando Cochegrus fue captado en las afueras de la Fiscalía, donde se presentó para dar seguimiento a las siete denuncias que levantó a diferentes personalidades, entre ellas la periodista Angélica Palacios, los periodistas Jorge Carbajal y Felipe Cruz "Philip", el comunicador Max Lumbia, la abogada de Jesús Astillero, exempleado de doña Silvia, y a Pepillo Origel.

Asesorado por sus abogados, el productor dijo que decidió hacer las denuncias por el delito de discriminación, debido a que su identidad sexual ha sido puesta en duda, tanto como que ha sido motivo de mofa.

"Nos estamos yendo por un delito que se llama discriminación; se ha hablado de mi orientación sexual, han hablado que si soy, que si no soy, que la Cochegrus, la no sé qué, todo esto es discriminación, yo me quise ir con un delito con sustento", ahondó.

Aclaró que se tratan de denuncias y no demandas, sin embargo, espera que los denunciados ofrezcan una disculpa pública, ya que afirmó que se le ha levantado el falso de que invitaba a menores de edad a su casa.

"Yo esto ya no lo pienso dejar muchachos, hasta donde tope, no voy a permitir que se metan con mi madre, con mi familia, que se metan conmigo o mi orientación, ¿de dónde me han visto salir o qué onda?, dicen que tengo una bola de chavitos viviendo conmigo, además dicen que son menores de edad, pero toda esa bola de chavitos son mis sobrinos y van a venir aquí a ratificar sus edades, es un proceso largo, pero del cual no me voy a dejar.

"Yo no quiero conciliación, es definitivo, yo me la pase estos meses de ataques y burlas, no busco nada económico, yo trabajo, a mí me va muy bien, bendito sea Dios, sólo quiero que se haga justicia únicamente, aparte de la disculpa pública, la aceptación del delito", ahondó.

Iván pidió que lo dejen vivir tranquilamente, ahora que "la Pinal" ya no está en este plano.

"Yo lo único que quiero es paz, muchachos, ya se la señora Pinal, moría la gente de envidia cuando tenía esa amistad, ya que me dejen en paz, ya no está la señora", dijo.