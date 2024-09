Itatí Cantoral vuelve a ser Sally Bowles en "Cabaret" 20 años después

Han pasado 20 años desde que Itatí Cantoral subió por última vez a un escenario como Sally Bowles, la protagonista del musical "Cabaret", pero ahora que tiene la oportunidad de volverla a interpretar, no teme que la edad se note en su rostro (tiene 49 años) o que alguien diga que ya su tiempo pasó para encarnarla.

"Lo que sí me da temor es no hacerla bien, que se me salga La Guadalupana o que se me olvide la letra; obviamente te da ese medio de cuando estrenas algo, porque no le vaya gustar a la gente o a la prensa, pero está bien, no todo tiene que quedar perfecto; pero obviamente uno apuesta todo y hace lo que le corresponde", expresó con humor Cantoral.

El productor Claudio Carrera destacó el empeño y compromiso que Itatí está poniendo para este montaje, con largas horas de ensayo y la disponibilidad de trabajar lo que sea necesario con el director Mauricio García Lozano y sus compañeros de elenco.

"Es lo que yo le digo a mi hijo (Eduardo) y a las nuevas generaciones, el trabajo mata todo, las horas que tú le pones supera todo, puede gustar o no gustar pero hay un trabajo, eso sí vale", dijo Itatí.

Itatí recordó con gratitud a la productora Tina Galindo (q.e.p.d.), que fue quien hace 20 años le dio la oportunidad de interpretar a este personaje después de muchas pruebas, y aseguró que fue algo que marcó su carrera; ahora volver a esta historia con el mismo papel y de la mano de García Lozano, es para la actriz un sueño hecho realidad a sus 38 años de trayectoria.

"El maestro me ha ayudado a entender el personaje desde otro punto de vista. Cabaret es una de mis obras favoritas y cuando tuve la bendición de hacerla en aquel tiempo, me la llevé guardada como mi obra culmen, por eso el desafío es superar a la Sally de hace 20 años", expresó Cantoral.

La gran villana de las telenovelas explicó que pudo tomar esta oportunidad, porque se encontraba preparada para interpretar a Sally de manera casi inmediata, ya que gracias a la película que aborda la vida de Lupe Vélez y que ella protagoniza, tuvo que poner en forma su cuerpo.

"Los actores tenemos que entrenarnos para poder hacer varios personajes, estoy en clases todos los días, tomé clases de danza y música en el Conservatorio de San Francisco, entonces ya venía entrenada y vocalmente tengo un gran maestro, porque aunque lo hago con mi hermano (José Cantoral) son dos disciplinas diferentes, esto es teatro musical y Sally tiene un registro vocal importante".

Pero más que preparación académica, Itatí consideró que tiene la experiencia de vida para entender mejor a su personaje, comenzando por hoy en día es huérfana, con dos divorcios, pero con tres hijos bellos de los que se siente orgullosa, pero además su carrera está en un momento donde el trabajo no para, así que es una mujer contenta y agradecida.

Para el director de escena Mauricio García Lozano, lo que la gente verá a partir de este sábado en el Teatro Insurgentes, es una reinvención de cabaret, debido a la llegada de Itatí Cantoral interpretando a la estrella del Kit Kat Club.

"Yo he visto muchas Sally´s, aquí y fuera de México, y descubro que hay como dos opciones para abordarla, con actrices extraordinarias que interpretan perfectamente el papel, y cuando Sally Bowles está realmente en el escenario, e Itatí Cantoral es Sally Bowles", dijo el director.