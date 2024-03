Itatí Cantoral recuerda apoyo de Nicandro Díaz cuando murió su mamá

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el estreno de la obra de teatro "La Ternura", en el Teatro Libanés, la actriz mexicana Itatí Cantoral recordó la memoria del productor Nicandro Díaz, con quien trabajó en la telenovela "La mexicana y el güero" y quien la apoyó en momentos difíciles de su vida.

"Lo voy a extrañar toda la vida, pienso que esto no ha sido verdad, todavía me despierto y pienso que es mentira, que mañana voy a llamarlo por teléfono y que me va a contestar, le deseo toda la fuerza, que Dios bendiga a sus hijos, que les dé la fuerza para salir adelante.

"Él fue más que un productor, un gran amigo que me ayudó justo cuando mi madre se estaba muriendo y me dio trabajo. Mientras yo estaba haciendo ´La mexicana y el güero´, me estaba despidiendo del ser que más amé en la vida, que yo deseaba que me anestesiaran el día que muriera mi madre", señaló.

Cantoral agradeció a Nicandro Díaz porque dijo que gracias a él pudo salir adelante en su carrera, así que para ella es una pérdida muy grande y espera que Dios lo tenga en su gloria y le deseó amor a sus hijos.

Actualmente Itatí está al aire en la televisión durante el programa culinario "MasterChef Celebrity" en su cuarta temporada en donde comparte cocina con Laura Bozzo a quien admira por su desempeño.

"Admiro a todos los compañeros que me han tocado en 'MasterChef', son personas sensacionales, cada una tiene sus habilidades, sobre todo es una competencia de cocina y todos lo hacen muy bien. Laura cocina delicioso es una mujer que tiene mucha experiencia, los años no son en balde.

"Por eso cuando tienes más edad sabes más, ella tiene mucho conocimiento, ha comido en los mejores restaurantes, le ha dado la vuelta al mundo y obviamente sabe... hay que temerle a Laura porque yo creo que sí nos gana en MasterChef".

Además, vuelve al teatro el 3 de mayo con la puesta en escena "Sola en la oscuridad" con Morris Gilbert, algo que la entusiasma, además de que ya actuó en la serie "El señor de los cielos" y tendrá un concierto en homenaje a su padre Roberto Cantoral.

"Voy a cantar a Roberto Cantoral el 17 de mayo en El Cantoral, junto a mi hermano e hija, cantando las canciones que todos amamos y las que nos enamoraron. Para todos los que les gusta 'La Guadalupana', ahí la cantaré", bromeó.