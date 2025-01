Dará tips para lucir jovial

Por: Agencia Reforma

Enero 12, 2025 -

Seguido le preguntan a Issabela Camil cómo le hace para verse bien, lucir jovial, así que la actriz decidió lanzar una línea de productos naturales para resaltar la belleza de la mujer, pero también del hombre, junto con su esposo Sergio Mayer.

"Sergio y yo vamos a sacar una línea de productos que está súper interesante", adelantó la actriz de 55 años.

"Estamos sacando cosmética natural, unos productos de miel, de cera de abeja, que están preciosos. Eso va a ser pronto. Serán para hombre y mujer. Son muy buenos precios: entre 200 y cachito ó 300, cada crema; queremos justamente darle a nuestro público, a la gente que nos sigue, esa cosmética natural de muy buena calidad. Queremos ofrecer un muy buen producto y todo hecho en México".

A BASE DE MIEL

Erika Ellice Sotres Starr, conocida artísticamente como Issabela Camil hizo hincapié en las propiedades de la miel natural.

"Creamos estos productos de miel, que sabes que es regeneradora, es todo", explicó.

Una empresa se acercó a la pareja, que tiene 15 años juntos, para hablar de este proyecto y aceptaron. Los productos saldrán con el sello Mayer-Camil. Issabela compartió en la entrevista algunos de sus secretos para lucir siempre jovial.

"Mira, yo te puedo decir algunas cosas, pero sobre todo lo que importa es tener buenos hábitos. Yo, la verdad, trato de no desvelarme, no fumo, me cuido mucho la piel", afirmó.

Y contrario a otros casos de famosos, la hermana de Jaime Camil aseguró que no ha tenido necesidad de recurrir al bisturí.

"Hoy en día no me he operado nada, hoy, no sé, después, pero hoy, nada. Y eso es parte de lo que quiero compartir con tantas mujeres que me escriben a mis redes y me dicen: ´¿Isabela qué te pones?´, ´¿qué haces?´, y es parte de eso, del cuidado, de tener estos productos que te ayudan", dijo.

REVELARÁ TODO

"Y sí quiero compartir esa parte que no me había abierto con mi público. Es importante que otras mujeres de mi edad puedan usar mis herramientas para verse lo mejor que se pueda".

La actriz forma parte del elenco de la obra Busco al Hombre de Mi Vida, Marido Ya Tuve, que trata el caso de tres mujeres que intentan rehacer su vida después de atravesar una separación amorosa. Comparte créditos con Anna Ciocchetti y Olivia Collins.