Isabel Madow responde a las críticas y demuestra que "no está gorda"

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz y modelo Isabel Madow, que regresará a la pantalla chica para participar en en un concurso de baile, respondió a las críticas que recibió en las redes tras aparecer hace unos días en televisión, algunos usuarios señalaron que estaba subida de peso, y Madow, recordada por su aparición junto a Brozo como la secretaria sexy y "muda", no se quedó callada y respondió a las críticas sobre su físico.

Isabel, que formará parte del concurso "Las estrellas bailan en Hoy", el cual iniciará el 2 de octubre y que contará con otros famosos como El "Borrego" Nava, La "barby" Juárez y Medio Metro, apareció en pantalla hace unos días y fue cuestionada por lo que se dice de ella en el libro "Las señoras del narco, amar en el infierno", de Anabel Hernández.

Reveló que tuvo problemas graves de salud durante dos años, por lo que tuvo que ir al quirófano en seis ocasiones.

Isabel Madow, de 47 años y un hijo de siete años, no se quedó callada ante las críticas de algunos que aseguraron que se veía subida de peso en la televisión, así que con un video que contiene varias fotos en las que aparece en bikini, la actriz demuestra que se mantiene en forma, aseguró que la televisión "engorda", pero que ella es muy disciplinada con el ejercicio.

"Para los que me están criticando de que me vi gorda en la tele ... aparte de que la tele engorda 8 kilos realmente tú crees que si bajé 32 kilos después de tener a mi hijo no puedo bajar 5 kilos (risas). ¡No se te olvide que todo esto está ahí y siempre he sido muy deportista! Just sit and Watch! (¡Sólo siéntate y observa!)", escribió.

Pero lejos de generar aplausos, muchos cibernautas criticaron el que haya dado esta aclaración sobre su cuerpo.

"Qué triste que una mujer tenga que dar explicaciones de este tipo. Que mal estamos como sociedad, y lo peor es que somos las mujeres, las que estamos atacándonos constantemente. 'No es mi cuerpo, no opino', 'si lo que has de decir, no ha de agradar, te será mejor callar'". "Ni tienes que dar explicaciones de nada, la gente piensa que por que son figuras públicas dejan de ser personas, y qué triste que sigan violentando con críticas sobre el cuerpo de alguien porque de cuerpos ajenos no se habla, que mejor se dediquen a sus propias vidas si quieren algo perfecto, y nunca podrá ser".