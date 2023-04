¡Se da a desear!

Después de que varias celebridades incursionaran en las plataformas de contenido exclusivo, se le preguntó a Baeva si podría seguir los pasos de sus compañeras, sin embargo se dio a desear ya que, dijo, en este momento no está interesada en abrir una cuenta, aunque tampoco descartó la posibilidad.

"No sé, ahorita no, en este preciso momento de mi vida creo que no es un tema de... digo, no juzgo, no critico, es un tema de cada quién", dijo la actriz que, si bien en sus redes sociales muestra fotos posando con atrevidos atuendos, así como bikinis y bañadores, esta vez se mostró interesada por subir contenido para mayores de edad en ese polémico sitio de internet OnlyFans.