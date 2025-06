Fascinado con un DJ mexicano

En una conversación en redes sociales, Luch conoció a Tiësto, lo que llevó a que el neerlandés invitara al mexicano a abrir su show el 14 de junio en el Palacio de los Deportes: ¿qué más podría pedir?

El DJ y productor Daniel Grossman, cuyo nombre artístico es Luch, recordó que a principios de año se conectó con la estrella, y la conversación creció más, y más, y más.

“Hace como seis meses veo un video de Tiësto tocando una canción mía, ‘la likeó’ y que empieza a seguir, él da me gusta y me dice: ‘Mano, me gustaría tocar más canciones tuyas’. Y le mando una carpeta con cuatro canciones.