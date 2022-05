Invita a ´El Nido de la Garza´

Las entrevistas se dan en la sala, en la terraza etc, mi columna en el periódico se llama Gente Como Uno y esa es mi idea, seamos como seamos los seres humanos todos somos gente como uno, el programa es un formato más personal, les va a encantar". Mónica Garza, Periodista y conductora

Mónica Garza apuesta por su "Nido" y en mancuerna con Iyari González con quien colaboró años atrás en Historias Engarzadas, arrancan en su canal de YouTube "El Nido de la Garza" con una entrevista del comunicador, académico y político Leonardo Curzio, y será cada 15 días que nos sorprenda con nuevos capítulos de este nuevo programa.

Sobre este regreso a las entrevistas dijo: "En realidad nunca he dejado de hacer entrevistas, trataba de tener una sección o un apartado en mi programa de ADN 40, porque claramente desde que salió Historias Engarzadas del Aire, ya no me dedique por completo al género de la entrevista, después de la pandemia donde muchas cosas sucedieron y donde todos cambiamos mucho en nuestra manera de trabajar, hace unos meses quien fue mi productora toda la vida en Historias Engarzadas, Iyari González fue quien me convenció"

LA CONVENCEN

No fue fácil decidirse, pero la convencen, Mónica explicó al respecto:"Iyari González, me insistía, Garza hay que regresar a las entrevistas y yo le decía no puedo, tengo noticieros, compromisos de activismo en pro de los derechos humanos, tengo la columna en el periódico y otras colaboraciones, entonces le decía , Iyari, tú estas llena de trabajo, yo estoy igual, no necesitamos más estrés en nuestras vidas, todo se dio natural y orgánico, es una producción nuestra, nosotros pagamos y estamos a cargo, es una gran apuesta"

La conductora y la productora deciden hacerlo en YouTube, debido a que les permite hacer muchas cosas, sin importar los colores, ni ideología, ni televisora, no importa nada, y fue genial para ellas y así arrancó su mejor apuesta, sobre la que comentó: "Yo tenía muchas ganas hace muchos años de tener un espacio en el que pudiera hablar de las historias de nosotros, de los que contamos la historia, por que todos días salimos a platicar la historia, pero nadie cuenta la historia de lo que pasa detrás de cada conductor, elegimos personajes emblemáticos que nos han acompañado a los largo de años, de generaciones unos en noticia diaria, los deportes y la política".

EMPATÍA Y COMPLICIDAD

Además puntualizó: "Mi slogan en Historias Engarazada era "Todos tenemos una historia que contar" y muchas veces de las historias que no se cuentan son las de los informadores y cuando te sientas de tú a tú con un periodista, también se genera una empatía distinta que viene de la complicidad de saber y haber compartido coberturas, de saber que estás en el mismo territorio, y también enseñarle a la gente que los comentaristas, conductores y locutores no somos máquinas de dar noticias también tenemos una vida y nos pasan cosas y nos involucramos en las noticias que damos de muchas maneras".

La periodista comentó que le encanta que en las entrevistas hay jiribilla y complicidad, incluso uno de los próximo capítulos viene una entrevista con una colega, con la que compartió novio, así que sin duda será interesante lo que hay salga y manifestó sentirse muy contenta con este nuevo proyecto.

El primer capítulo fue con Leonardo Curzio.

TODOS LE DAN EL "SÍ"

El seleccionar a los comunicadores no ha sido una tarea difícil todos, conocen la trayectoria de Garza así que el si es garantizado: "Los comunicadores les conviene guardar un perfil bajo, nosotros valemos más por las historias que guardamos, que por las que contamos y empezando por las nuestras; no ha sido difícil por tengo colegas muy interesantes y emblemáticos, pero también aquí tu trabajo habla por ti, yo nunca he sido una persona que negocío con la verdad en una historia, soy muy respetuosa de la historia que voy a contar empezando por decir solo la verdad, entonces eso me ha permitido que todos me digan que sí"

Pero mencionó que lo difícil fue sacar a los personajes que se cuidan mucho de sus oficinas o estudios y hacerlos llegar a "El nido de la Garza" y explicó: " Aquí de lo que se trata es hacerlos venir a mi casa, por eso se llama El Nido de la Garza, es algo que quise hacer, mucha gente me dice estas loca como abres tu casa, por la inseguridad que vivimos , pero pasa que tengo 24 años en la televisión, 24 años de que un público muy generoso, que me recibe en sus casas y creo que ahora era tiempo de yo abriera la mía; en un programa en que estoy entrevistado periodistas, y ellos tienen el mismo derecho a preguntar que yo, es una entrevista de ida y vuelta así que ahí habrá revelaciones del personaje invitado como de la entrevistadora".

Además comentó contenta que las primeras semanas el programa rebasó todas sus expectativas, y dijo que jamás imaginó la gran cantidad de suscriptores y visitas que lograron en los primero días y sobre todo la reacción de sus colegas.