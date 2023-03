Belinda tiene acalorado intercambio de palabras con reportero

Fue en el programa " Chisme no like ", donde se mostró el clip en el que la intérprete de "Dopamina" reacciona a las preguntas del periodista, quien pertenece al mismo programa de Youtube.

CIUDAD DE MÉXICO

En el video se observa que Belinda va caminando mientras porta una gorra y unos lentes negros.

"¿Belinda cómo estás, cómo te sientes de lo sucedido con el fan, cómo te sientes?", le dice el reportero.

El lunes pasado se hizo viral un video del tremendo susto que se llevó la cantante cuando en una de sus presentaciones en la Feria de las Fresas, un fanático llegó al escenario a abrazarla con entusiasmo, sin embargo, repentinamente el hombre cayó al piso y sujetó las piernas de la llamada "reina de los amarres" con fuerza. El momento provocó que sus seguidores aplaudieran a la también actriz debido a que "supo cómo manejar el tenso momento".

Luego de que el reportero la cuestionara al respecto, Beli respondió: "Espérame son las 12 de la noche, estoy cansada. Déjame encontrar el baño y ahorita te pongo atención", y siguió caminando.

Si bien el periodista insistió en realizar su labor, posteriormente comenzó a confrontarla sobre por qué se negaba a hablar con él.

"¿Por qué tratas así a la prensa? ¿Por qué evades?", dijo con un aparente tono de voz elevado a lo que la famosa respondió que no lo estaba evadiendo: "No evado nada. No me grite, señor, se puede hacer para allá, no lo estoy tratando mal", dijo molesta.

En algún punto, un elemento de seguridad y una persona que acompañaba a Belinda intentaron hacer que el profesional se alejara, pero este siguió grabándola.

"Por qué tratas así a la prensa, no me puedes tocar, así te gusta tratar a la prensa. No me puedes tocar", decía este a los acompañantes.

Posteriormente, Belinda se frenó para reiterarle que no lo estaba tratando mal: "A ver, usted me está gritando, qué quiere que le conteste. Déjeme por favor de gritar. Son las 12 de la noche", y ante la negativa también comenzó a grabar al reportero hasta que se subió a un vehículo.

La reacción de Belinda fue criticada por los conductores de "Chisme No Like", quienes también cuestionaron su vestimenta al salir de México y llegar a los Estados Unidos, ya que en México apareció con una chamarra y los lentes como si quisiera despistar a la prensa. Mientras tanto, los internautas defendieron a la famosa y criticaron al reportero por su actitud.

"Ojalá Belinda nunca les dé una entrevista, ese reportero todo prepotente, grosero y nefasto, en fin de CNL", "Después de toda la campaña de desprestigio que le han hecho y ahora quieren que les dé entrevista. Claramente el reportero le grita para hacerla perder el control", "Este hombre es un monstruo, la mujer igual, el reportero un irrespetuoso, oportunista y sin vergüenza. Y estos se morían por hablar por Belinda, lo están gritando. Belinda muy respetuosa", "A mí no me gusta Belinda y sí me gusta "Chisme no Like" pero el reportero sí gritaba y Belinda no lo trato mal, no se hagan", fueron algunos de los comentarios.

Hasta este miércoles, la famosa no ha retomado la polémica.