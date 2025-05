Jamie Lee Curtis exige eliminación de anuncio falso de Zuckerberg

La ganadora del Óscar Jamie Lee Curtis reclamó al CEO de Meta, Mark Zuckerberg, para que borrara un anuncio de su imagen creado con Inteligencia Artificial y que se encontraba en la plataforma del empresario.

"Llegamos a esto, @zuck. Hola. No nos conocemos. Me llamo Jamie Lee Curtis y he recurrido a todos los canales adecuados para pedirte a ti y a tu equipo que eliminen este anuncio falso, creado con inteligencia artificial, una tontería que no autoricé, acepté ni avalé.

"Intenté enviarte un mensaje directo y colarme, pero no me sigues, así que he tenido que recurrir al Instagram público para intentar contactarte", comentó.

La estrella de Hollywood dejó claro que el anunció, que fue creado con Inteligencia Artificial, utilizó material de una entrevista que le hicieron y que disminuye sus oportunidades de decir la verdad.

"Si tengo una marca, además de ser actriz, autora y defensora, es que soy conocida por decir la verdad, por decir las cosas como son y por mi integridad.

"Este mal uso de mis imágenes (tomadas de una entrevista que le hice a @stephruhle durante los incendios), con palabras nuevas y falsas, disminuye mis oportunidades de decir la verdad. Me han dicho que si te pregunto directamente, quizás animes a tu equipo a revisarlo y eliminarlo. Hace tiempo que eliminé Twitter, así que esta es la única forma que se me ocurre de contactarte. Gracias de antemano, JLC", agregó.

Horas después, Jamie Lee Curtis compartió que el anunció fue eliminado, aunque no reveló si habló personalmente con Mark Zuckerberg.