Operada por cáncer de colón

Regina Murguía, integrante del grupo musical JNS, fue sometida a una cirugía para quitarle pólipos intestinales, es decir, crecimientos anormales en el tejido del colón, mismos que al ser analizados resultaron cancerosos.

Así lo detallaron sus compañeras del proyecto artístico Angie Taddei y Karla Díaz, en entrevista con medios capitalinos.

A TIEMPO

Sin embargo, dijeron las artistas, los pólipos fueron detectados y erradicados a tiempo, por lo que Regina Murguía, de 39 años, ahora se encuentra en proceso de recuperación al lado de su familia, en Mérida.

"Regina lo había estado postergando, pero al final fue a revisarse, y eso le salvó la vida", aseguró Karla.

Por su parte, Murguía ha estado compartiendo fotos y mensajes a sus seguidores en redes sociales sobre su estado de salud tras "una cirugía importante", aunque sin especificar de qué trató su intervención quirúrgica.

AGRADECIDA

"Comparto estas fotos con ustedes con el corazón lleno de gratitud.

Cómo saben, hace poco pasé por una cirugía importante. No ha sido un proceso fácil, pero sí ha sido profundamente transformador. Me siento renaciendo, volviendo a abrazar la vida con más fuerza, con más conciencia, con más amor por mí y por lo que realmente importa.

"He aprendido que la salud es nuestro verdadero tesoro, que el amor propio no es opcional, es vital, y que hay que decirle sí a la vida, a los nuevos comienzos, a cuidarnos, a escucharnos y a priorizarnos. Gracias a mi familia y todas las personas que me han estado acompañado, que me han sostenido con amor y paciencia. Gracias a la vida por esta segunda oportunidad", se lee al pie de uno de sus últimos post de fotografías en su IG.