Inspirado por la tragedia

LO SENSIBILIZA EL CASO

El cantante de 31 años, nacido en Los Mochis, ciudad del estado de Sinaloa, dedicó la canción especialmente a Debanhi, quien desapareció el pasado 9 de abril en el estado de Nuevo León.

"Me tiene demasiado sensible el caso de Debanhi Escobar y las miles de personas que sufren lo mismo", describió el autor a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Distintas artistas compartieron su sentir después de la publicación de la canción.

"Qué hermosa canción, ojalá fuera solo una canción y no la realidad que vivimos a diario en nuestro país!, Te quiero compa", escribió Sherlyn en su comentario, al tiempo que Sandra Echeverría comentó: "Tristísimo".

El tema fue publicado de manera simultánea en las cuentas de Instagram y Youtube del cantante y está acompañado de una ilustración de la última foto que circuló de Debahni.

"Cuanto silencio en la casa, Sigo sin saber de ti. Nada es lo mismo, mi vida, cómo me haces falta. Sigue tu olor en el aire, tus cosas intactas. Sigo mirando tus fotos y sigo también sin perder la esperanza. Ha sido un infierno este tiempo, no sé. No me sabe vivir si tú no estás.

LA LETRA

"No voy a rendirme te lo prometí, No pierdo la fe, quiero estar en paz. Te sigo buscando no descansaré, Lo juro por ti, te voy a encontrar. Te extraño, mi amor y cuando volvamos a vernos los dos, vamos a descansar", dice la letra de la canción.

Debanhi Escobar fue encontrada 13 días después de su desaparición, la cual se dio en la llamada "Ruta del terror", como los ciudadanos locales llaman a la zona por el amplio historial de desapariciones en ese sitio, ubicado en el kilómetro 15,5 de la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo.

El cuerpo de Debanhi fue hallado en una cisterna abandonada en el motel Nueva Castilla, que se encontraba muy cerca del sitio donde fue vista por última vez.

ESPERABAN SU REGRESO

El padre de Debanhi aún persistía en la búsqueda de su hija, y apareció a cámara en repetidas ocasiones para dejar en claro la esperanza que tenía de que la joven regresara a casa con vida; sin embargo, no fue así.

"Mi hija está muerta y no sé qué hacer", afirmó Mario Escobar, padre de Debanhi.

Además, en la búsqueda de la joven, la comisión de búsqueda de Nuevo León encontró 5 cuerpos más, de los cuales 4 eran menores de edad.