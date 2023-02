A niveles inimaginables

El ´Soy Rebelde Tour´ dará inicio hasta el próximo mes de agosto, sin embargo, desde el pasado 27 de enero las entradas fueron puestas a la venta. Lo que nadie esperaba, ni los fans ni los propios artistas, es el éxito que tendrían, pues en casi 24 horas la gira completa se convirtió en un rotundo sold out (entradas agotadas).

A través de redes sociales, Anahí, Dulce, Maite, Christian y Christopher han expresado su emoción, y sobre todo, el agradecimiento que han recibido por parte de sus fans, quienes han tenido que esperar durante casi 15 años para verlos reunidos en un escenario.

"¿Cómo se asimila esto después de 15 años? ¿Sold out en 24 horas? Infinitas gracias por llevarnos en su corazón todos estos años ¡Los amamos! Gracias a Dios y a todos ustedes por darnos este regalo hermoso que no esperábamos", escribió Dulce María; mientras Christian aseguró que esto era algo que no veía ni siquiera en sus más grandes sueños.