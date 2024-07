Rey Grupero no llega a la semifinal de "MasterChef Celebrity"

CIUDAD DE MÉXICO.- El influencer Rey Grupero quedó a un paso de colarse a la semifinal del programa "MasterChef Celebrity", pero quedó eliminado en la más reciente emisión en donde su platillo decepcionó a los jueces.

Por lo tanto, los cuatro famosos que aspiran a alzar el trofeo y llevarse el millón de pesos, que ofrece la competencia, son Ferka, Litzy, Rossana Nájera y Jawy.

Fue la chef Zahie Téllez quien le dio a conocer los motivos de su eliminación, así como también destacó lo más positivo fue la superación que tuvo en el transcurso de la competencia, a pesar de que entró al reality show sin saber cocinar.

"La cocción del pollo (fue el principal error), los pimientos no los pelaste eso te lo hubiera dejado pasar; eres un ser humano increíble, entraste por la cocina diciendo, ¿qué es esto para mí? Verte desarrollar, echarle los kilos con el mandil negro, te voy a extrañar un montón", dijo la juez.

Sus compañeros coincidieron en que su persistencia y logros dentro de la cocina fueron una historia de éxito, precisó también que su carisma fue el secreto para que pudiera llegar tan lejos.

"Para no cocinar nada fui flotando y me siento contento hasta donde llegué, hay cosas que vienen para mí a lo mejor alguna marca me quiere como modelo. Lo único que me faltó fue unos besos con la Zahie, a ver si la invito un café", comentó con su característico humor.

Luis Alberto Ordaz Balderas, nombre real del influencer, que cuenta con más de 425 mil seguidores en Instagram, confesó que empezó este programa deprimido por problemas personales que, comentó, no tuvo que haber mezclado en la competencia.

"Hay que divertirnos, no hay que ser tan rectos y ser impredecibles. Me puse nervioso, no me voy a ganar ese millón, pero sí los corazones del público que se divirtió conmigo y pasó chido, para no cocinar la pasé chido", señaló el exparticipante de "La casa de los famosos" de Telemundo.

Ante su salida, en redes sociales los cibernautas realizaron la conversación alrededor de él, expresando su opinión y publicando memes, ante esta noticia, pues era muchas personas de la audiencia que lo apoyaban y deseaban verlo en la final.