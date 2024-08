Anuncia embarazo

La influencer Karely Ruiz dio a conocer en redes sociales que será mamá por primera ocasión y aseguró que "te cuidare y te amaré por siempre" refiriéndose a su hijo.

Por medio de Instagram, la modelo anunció el hecho, considerando que "fue el día más feliz de mi vida".

"El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento", expresó la influencer.

Aunado a ello, afirmó: "Estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí; te cuidaré y te amaré por siempre".