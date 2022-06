Influencer denuncia uso de sus fotos desnuda en baños del AIFA

Las fotografías utilizadas corresponden a una sesión de bodypaint donde la influencer representa a la Catrina. "Desde hace algunos meses, mis seguidores me han estado mandando fotos de mí, desnuda, donde aparezco en el nuevo aeropuerto AIFA, con pintura corporal, en donde me siento muy vulnerable", publicó la cantante el 20 de junio.

Los baños de Santa Lucía están decorados temáticamente y aluden a la cultura mexicana. En el que se reproducen las imágenes de la sesión fotográfica de Quiroz está dedicado a la Catrina, el personaje icónico que creó José Guadalupe Posada.

La influencer dijo que fue engañada y estafada por las personas que le tomaron la sesión de fotos le dijeron que el proyecto era por colaboración y que ninguna de las partes recibiría un pago por éste.

"Esto resultó no ser así, resultaron aprovecharse de mí, de mi inocencia, de mi tiempo, de mi yo en ese momento para vender esas fotos. Ahora resulta que yo no tengo ningún derecho absolutamente a nada, ni siquiera a preguntarme si yo estaba de acuerdo con ser expuesta de esta manera en la que lo están haciendo. No sólo es en nuestro país, México, sino internacionalmente, ya que ese aeropuerto es internacional. Espero poder contar con su ayuda, no se me hace digno, no se me hace justo. He tomado la responsabilidad de que me tomen como ejemplo las niñas que tenemos muchísimas ganas de ser modelos pero desafortunadamente empezamos con malas personas".