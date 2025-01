Esta fue la última publicación de "Killadamente" en Instagram

Por: El Universal

Enero 04, 2025 - 07:45 p.m.

Las redes sociales se encuentra de luto, tras la muerte de la influencer Carol Acosta, mejor conocida como "Killadamente", la cual se confirmó este sábado.

A través de Instagram, su hermana publicó una foto de despedida donde mencionó: "Te amo hermana y siempre te amaré. Le doy gracias a Dios por darme a una hermana como tú con gran corazón. Descansa en paz".

Más tarde, entre lágrimas, grabó un pequeño video agradeciendo los mensajes de condolencias y el apoyo que ha recibido por parte de los fans de la creadora de contenido.

La youtuber nació en República Dominicana, durante su infancia su familia emigró a Estados Unidos y actualmente vivía en Nueva York, junto a sus dos hijos de 2 y 4 años, de los que aún se desconoce en manos de quién se quedará su custodia.

A pesar de que aún no se ha dado a conocer el motivo de su inesperada muerte, las especulaciones no paran de rondar en la web, donde sus más de 6 millones de seguidores en Instagram, aún no pueden creer lo sucedido.

Hace apenas un día la influencer compartió un video, donde aparece hablando con su característico estilo diciendo: "Yo siempre pensaba que papá dios tiene a sus favoritos porque hay gente que come y no engorda, pero viéndome bien, tú me estás diciendo que yo no tengo extensiones, no tengo cirugías y yo me veo así. Yo estoy en esa lista de favoritos y nadie me va convencer de lo contrario".

Con esta frase modeló un vestido asimétrico en color negro y muy ajustado, pues con su peculiar estilo al vestir y vistosas pelucas, siempre animaba a las mujeres a vestir la ropa que les gusta sin importar su talla ni la opinión de los demás.