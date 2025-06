Vende latas con su ADN

El icónico cantante de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, se unió a la compañía de agua enlatada Liquid Death para lanzar una edición limitada llamada "Infinite Ozzy", que consiste en latas vacías de té helado que contienen su ADN.

Esta curiosa colección consta de 10 latas que Ozzy bebió personalmente, las cuales fueron reselladas en laboratorio para albergar su material genético. Cada lata está firmada por el veterano del heavy metal y será vendida a un precio de 450 dólares, informó NME.

La venta se realizará antes del concierto final de Black Sabbath, programado para el próximo 5 de julio en Villa Park, Birmingham, donde Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward se reunirán en el escenario por primera vez en dos décadas.

El equipo de publicidad de Liquid Death explicó que, una vez que la tecnología y las leyes lo permitan, los fans podrán usar este ADN para intentar clonar a Ozzy y "disfrutarlo durante cientos de años".

En tono irreverente, Osbourne bromeó: "Clónenme, cabrones".

No es la primera vez que Ozzy colabora con Liquid Death, pues el verano pasado protagonizó un anuncio para la bebida electrolítica "Death Dust", en el que advertía humorísticamente sobre peligrosas prácticas de consumo.

Esta estrategia poco convencional de merchandising se suma a otras recientes iniciativas de celebridades, como la actriz Sydney Sweeney, quien vendió barras de jabón con agua de su baño que se agotaron rápidamente.

El concierto Back To The Beginning contará además con un cartel repleto de estrellas del rock y metal, incluyendo a Tool, Metallica, Slayer, Pantera, Alice In Chains, Gojira, Anthrax, Billy Corgan, Guns N´ Roses, KoRn, Steven Tyler y los miembros sobrevivientes de Soundgarden.