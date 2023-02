Aseguran que así se enteró Shakira de la infidelidad de Piqué

Lo cierto es que "la teoría de la mermelada" ha quedado de lado, ya que las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vázquez (del podcast Mamarazzis) han revelado que la madre de Sasha y Milan en verdad ya conocía a Clara Chía Martí por la empresa Kosmos, ya que la joven era becaria.

"Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques", es un verso de la "BZRP Music Session #53" de Shakira y Bizarrap. Al parecer hubo un intento de Piqué por salvar la relación, pidiéndole a su pareja que no se separaran en abril de 2022. Pero lo que la intérprete de "Te felicito" no sabía en ese entonces, es que Clara Chía ya existía como amante en la vida del exdefensa de la Selección de España.

Lo que sugieren las periodistas es que la pareja intentó seguir con la relación, pero no funcionó, entonces el exdeportista volvió a su departamento de soltero. Según las comunicadoras españolas, Shakira se enteró de la relación de los amantes por un gesto que tuvieron sus suegros con Clara Chía. En uno de sus viajes y ausencias en el hogar, Montserrat Bernabeu y Joan Piqué se juntaron a comer con su hijo y la joven que comenzó siendo una compañera de trabajo y luego la amante.