Pierde Elton John visión en ojo derecho por infección

Por: Agencia Reforma

Noviembre 25, 2024 - 11:19 a.m.

Pese a que hace unos meses dijo que sólo se trataba de algo momentáneo y tratable, la realidad es que la infección ocular que aqueja a Elton John se agravó, al grado de perder la vista en su ojo derecho.

"Desafortunadamente perdí la vista en mi ojo derecho en julio porque tuve una infección en el sur de Francia. Y han pasado cuatro meses desde que no he podido ver. Y mi ojo izquierdo no es el mejor", reveló el cantautor en una entrevista este lunes en Good Morning America.

"Pero hay esperanza y aliento de que estará bien. Estoy un poco atrapado en este momento porque puedo hacer algo como esta entrevista, pero entrar al estudio y grabar, no lo sé. Porque no puedo ver una letra, para empezar".

Por esta razón es que su esperado nuevo álbum, cuyas nuevas letras escritas por su colaborador de años, Bernie Taupin, "son excelentes", según aseguró, no ha podido avanzar ni ver la luz del día.

"Estamos tomando una iniciativa para tratar de mejorar (la vista). No puedo ver nada, no puedo leer nada, no puedo ver nada", puntualizó John.

"Ha pasado un tiempo desde que hice algo musicalmente hablando, y solo tengo que levantarme de mi trasero para terminarlo (el disco)".

Aun con su dolencia, el británico se encuentra muy activo, pues en unas semanas más estrenará en streaming su nuevo documental Never Too Late, donde colaboró en una rola con Brandi Carlile.

"Brandi y sus chicas vienen a visitarnos todos los años al sur de Francia, y David (Furnish, su esposo) les mostró un corte preliminar del documental.

"Sin que yo lo supiera, ella empezó a escribir la letra de lo que pensó que sería una buena canción para el documental, y yo no tenía ni idea de que la estaba escribiendo hasta que se le ocurrió terminarla. Me encantó la letra y me encantó que la escribiera porque se inspiró en lo que vio", le dijo a la revista Variety.