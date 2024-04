Infanta Sofía celebra cumpleaños sin sus papás

Día marcado en rojo para la Familia Real, ya que la Infanta Sofía cumple este lunes 29 de abril 17 años, y por primera vez soplará las velas lejos de sus padres, los Reyes Felipe VI y Letizia, y de su hermana la Princesa Leonor. Un cumpleaños diferente, y el último antes de alcanzar la mayoría de edad, que la nieta menor de los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía celebrará en el prestigioso internado UWC Atlantic College de Gales, donde siguiendo los pasos de la heredera al trono está cursando sus estudios de bachillerato desde el pasado agosto.

De lo más integrada y encantada con su nueva vida, todo apunta a que Sofía habrá aprovechado el fin de semana para hacer algo especial con sus compañeros, con los que ha encajado a la perfección y con los que es habitual verla disfrutando de diferentes planes, en los que la naturaleza y los deportes son los grandes protagonistas, cuando no tiene clase.





FECHA ESPECIAL

Una fecha muy especial que en principio celebrará sin sus padres y sin su hermana la Princesa Leonor, que está centrada en su formación militar en la Academia General de Zaragoza. Decimos en principio porque la Reina Letizia tiene despejada su agenda oficial hasta el próximo 4 de mayo, por lo que teniendo en cuenta el amor por su hija, no sería de extrañar que tome un vuelo hacia Gales para estar al lado de Sofía en su cumpleaños.

Mientras tanto, el Rey Felipe VI tiene una agenda apretada y no podría ser posible viajar con su hija, ya que este lunes visitará el Centro de excelencia contra artefactos explosivos improvisados en Hoyo de Manzanares, además de estar pendiente de la decisión de Pedro Sánchez respecto a su continuidad en el Gobierno.





HASTA VACACIONES

La última vez que vimos a la Infanta Sofía fue en Semana Santa, cuando disfrutó de sus vacaciones en el Palacio de La Zarzuela con sus padres y con su hermana, y toda la familia sorprendió con su presencia en una de las procesiones que recorren el centro de Madrid, demostrando una vez más su cercanía y su naturalidad.

Será el 14 de junio cuando la hija menor de los Reyes termine sus clases, poniendo rumbo a España para pasar el verano en familia antes de regresar a Gales para comenzar el último curso previo a sus estudios universitarios. Aún no se ha confirmado, si al igual que la Princesa Leonor, recibirá formación militar, algo que sin duda marcaría un antes y un después, ya que al no ser heredera al trono no tendría por qué hacer la carrera castrense.

Lo que sí está claro es que tras cumplir 17 años los monarcas han decidido que Sofía tenga una mayor presencia en la agenda institucional y en unos meses presidirá su primer acto en solitario; un concurso de fotografía de Patrimonio Nacional que lleva su nombre y en el que por primera vez no estará arropada ni por sus padres ni por su hermana. Sin duda, un paso al frente con el que Felipe y Letizia ponen de manifiesto que su hija menor tendrá un importante papel en el futuro de la Corona española.

PRIMERO LA EDUCACIÓN

