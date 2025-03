Majo Aguilar confiesa que lloró al recibir premio

Majo Aguilar asegura que iba sin expectativas a la entrega de Premios Lo Nuestro que se realizó hace una semana y donde estaba nominada a Artista Femenina del Año de Música Mexicana, en la terna también estaba Aida Cuevas, Ana Bárbara, Camila Fernández, Chiquis, Karina Sofia ,Lila Downs, Lupita Infante, Yuridia y su prima Ángela Aguilar.

El premio fue uno de los muchos que se entregan detrás de cámaras, sin embargo, eso no fue un impedimento para que la nieta de Flor Silvestre se emocionara hasta las lágrimas, así lo confesó en una charla con la Vocal Coach Ceci Dover.

"La verdad que cuando me lo entregaron, cuando me dieron la noticia, sí se me salieron unas lagrimitas porque tú no puedes controlar todo de ti; no puedes controlar tus sentimientos, los que están más escondidos, uno mismo ni siquiera conoce bien", reconoció.

La sobrina de Pepe Aguilar se sinceró al decir que en esta y en pasadas ocasiones acude ha acudido a la entrega de premios sin expectativas, pero la emoción vino cuando le confirmaron que ella había ganado en la terna, lo que fue, dice, totalmente inesperado.

"Yo gozo los premios porque no voy con la expectativa de ganar, entonces, cuando me dicen que me había llevado el premio fue absolutamente inesperado".

Un premio en su mejor año

Majo pensó que cuando recibiera un premio sólo se iba a emocionar, pero no a llorar, sin embargo, reflexiona que ha sido un año redondo para ella en el que ha recibido mucho amor de sus fans a la par de su crecimiento como artista.

"Pensé que cuando me dieran un premio sí me emocionaría, pero no, sí lloré la verdad porque fue muy inesperado, en un año donde he recibido mucho amor, en un año donde mi música ha ido creciendo de una manera muy bonita".

La nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, está convencida que después de probar suerte con otros géneros, cantar acompañada del mariachi le ha dado un empoderamiento que no había sentido antes.

"El mariachi es muy loco, es un género que a mi me empodera desde un lugar de mucha humildad, me hace sentir absolutamente plena, con mucha energía", expresó.

Para Majo, el apellido Aguilar ha sido una bendición y no una presión, pues nunca ha intentado compararse con nadie, ni con sus abuelos, ni con su tío ni tampoco con sus primos, a pesar de que muchos intentan hacerlo todo el tiempo.

Si tuviera que darle un consejo a un joven que quiere dedicarse a tocar música regional mexicana, le daría que en primer lugar no intenten copiar a nadie ni ser otra persona.

"Vean lo que pueden aportar y lo tomen como un tesoro; ver tu fortaleza, ver qué puedes hacer bien y agarrarte de ahí", dijo; en segundo lugar aconsejaría no dejar de crear, de estar sacando cosas continuamente para que no se apague la creatividad artística.