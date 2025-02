La compositora Elena Rose tendrá su primer Lunario

En 2020, en pleno inicio de la pandemia de Covid-19 que encerró a todo el mundo en casa, Elena Rose tomó la decisión de comenzar a cantar sus propias composiciones, cuando por mucho tiempo había escrito éxitos como "Tatto", de Rauw Alejandro, "Baila conmigo" de Selena Gomez y "MAMIII", DE Karol G.

"Fue el momento perfecto", dice ahora esta venezolana, nominada en 10 ocasiones al Grammy, tanto en su versión estadounidense como latina.

"Viéndolo ahora siento que fue positivo, todo, me gusta ver las cosas así; era un tiempo apremiante, había personas pasando por muchos procesos y el que me hayan apoyado, me hace ver que fue la decisión adecuada", comenta.

Y los números le dan la razón: tiene más de 9 millones de oyentes mensuales en Spotify; su canción "Caracas en el 2000" se convirtió en fenómeno iberoamericano y el año pasado tocó en Tecate Emblema.

El próximo jueves estará en el Premio Lo Nuestro, donde se encuentra nominada en las categorías de Artista Pop Femenina del Año y Mejor Combinación Femenina, esta última por "A las 12 te olvidé", con Ha*Ash y esta semana anunció su primer concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, a realizarse en mayo.

Elena ha logrado destacar en un medio, el musical, que desde su punto de vista aún sigue careciendo de un balance justo para las mujeres.

"Pero al mismo tiempo hay personas que estás dispuestas a respetar el trabajo y valorarlo. Después de haber conocido a la industria desde esta perspectiva, de escoger a un equipo de trabajo que me protege, busco esos espacios donde pueda seguir creciendo", comenta.

"(Pero) El desafío más grande ha sido cuándo dar el mensaje de quién voy a hacer en la industria desde este lado. Soy mujer y no le voy a dar poder a la persona que no nos valora, ha habido uno que otro que no ha estado ubicado, pero ni les doy importancia y ni siquiera mencionarlo", agrega.

Para su presentación en el Lunario, de mayo próximo, interpretará temas que han gustado desde hace cinco años.

"Y tengo muchos compañeros con los que podremos coincidir (en el concierto), tengo la fortuna de tener colaboradores especiales y siempre me gusta invitarlos al show, pero ya veremos qué magia hay ahora", adelanta.