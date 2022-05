Indefinido protagónico de ´Piratas del Caribe´

Fue hace casi dos años cuando Disney la anunció como parte del elenco principal de la nueva entrega de "Piratas del Caribe", sin embargo, Margot Robbie aún no sabe si la cinta se hará. Recientemente el productor Jerry Bruckheimer reveló a Sunday Times que los escritores se encuentran realizando dos guiones diferentes, uno de ellos ivolucra a quien da vida a la violenta, pero divertida, Harley Quinn, en el rol principal y otro sin ella. "Seguimos hablando con ella", dijo el ejecutivo, al tiempo que no descartó un posible regreso de Johnny Depp como el "Capitán Jack Sparrow", aunque aclaró que aún no es tiempo para hablar de ello.