Al mejor postor

Selena Gómez vendió un anillo de diamantes valorado en 3 mil 250 dólares, regalado por Benny Blanco, ¡por tan sólo 12 dólares!

Esta joya, que la cantante utilizó para confirmar públicamente su relación con el productor en diciembre de 2023, fue el primer artículo en su campaña "12 Días de Cosas Realmente Raras", una cuenta regresiva hacia el lanzamiento de su esperado álbum "I Said I Love You First".

DE MUCHO VALOR

El anillo, diseñado por Jacquie Aiche y personalizado con la inicial "B" en honor a Blanco, tiene un profundo valor sentimental para Gómez y, por ello, decidió ofrecerlo a sus seguidores.

"Nos pareció apropiado elegir algo que sea un símbolo del comienzo de nuestra relación", comentó la cantante en su publicación.

Para el segundo día de su campaña, la actriz de "Only Murders in the Building" ofreció la oportunidad de ganar un bolso Coach Selena Grace, firmado y diseñado por ella misma, con un valor de 395 dólares.

MUY GENEROSA

Este acto generoso de Selena Gómez llega poco después de que la pareja anunció su compromiso en diciembre de 2024. En esa ocasión, Blanco presentó a Gómez con un anillo de compromiso que ella describió como el "diamante con el que siempre había soñado".

"Lo combinamos con nuestro sentimiento de Abril Barret para capturar la esencia de una pieza heredada con un toque moderno", dijo el diseñador Claster.