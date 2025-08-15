¡Agarra la fiesta!

L uego de ofrecer un concierto que registró sold out anoche en la Arena Monterrey con 10 mil espectadores, Maluma se fue a festejar esta madrugada al "after" en el bar Havana, en Monterrey, donde se le vio alegre, bebiendo, bailando y compartiendo un buen momento con su equipo y su amigo Pipe Bueno, su invitado en el show.

"El Papi Juancho" o "Maluma Baby" primero cumplió con su trabajo al presentar su +Pretty +Dirty World Tour ante los regios durante dos horas.

ENTRE AMIGOS

Después le dio rienda suelta a la diversión en el antro ubicado en la Colonia Miravalle, en los límites de Monterrey con San Pedro, donde cerró un gran día.

El nacido en Medellín, Colombia, de 31 años, concluyó su presentación al filo de las 23:20 horas, después esperó casi una hora para dejar las instalaciones de la Arena e irse de ronda.

Un convoy de tres camionetas, además de un auto, lo trasladaron al bar Havana, donde se le vio ingresar a primera hora de esta madrugada, a las 0:34 horas.

Sonriente, saludando a lo lejos, pero sin detener su paso, el cantautor ingresó rápidamente al antro.

EN VIP

Ya en el lugar, el intérprete ocupó un área VIP y, aunque siempre estuvo rodeado por elementos de seguridad, los fans sí pudieron verlo, incluso algunos se tomaron fotografías con él.

El after también fue el momento ideal para saludar a sus seguidores y hablar de su nueva música.

"Muchas gracias a todos por estar acá, qué chimba que vinieron", saludó.

"Yo siempre que voy a lanzar una canción que me gusta mucho, me gusta sentir la vibra de la canción, que tenga como un ambiente de rumba. Esta canción va a salir muy pronto, no sé cuándo, pero nadie la ha escuchado. Este tema me gusta mucho y puede que se llame ´Vicio´ o ´Un Polvito Más", compartió el cantante al momento de dar una probadita de su próxima melodía, la cual sonó en el lugar.

DIVERTIDA VELADA

El colombiano brindó con sus más allegados en lo que fue una divertida velada que se extendió por casi tres horas.

Ya ambientados, y cuando el reloj marcaba las 03:17 horas de la madrugada, Maluma y compañía abandonaron el antro.

Al pasar frente a la prensa detuvo su paso para agradecer tanto cariño para él y para su música.

"Gracias, Monterrey, por tanto amor, la he pasado increíble, muchas gracias, Monterrey", dijo para después lanzar un beso al aire.

Luego el convoy tomó rumbo a San Pedro para llevar al artista a su hotel.

Al percatarse que se les estaba siguiendo, una de las tres camionetas se quedó parada en una avenida para impedir que los reporteros siguieran los pasos a Maluma.

OUTFIT CASUAL

Maluma llegó con un outfit casual que incluyó playera blanca, lentes oscuros, gorra y pantalón oscuro, se mostró sonriente en todo momento.