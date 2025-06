‘Palomazo’ con McCartney

Bruce Springsteen sorprendió a sus fans europeos cuando invitó al escenario del estadio Anfield de Liverpool a su colega y amigo Paul McCartney, para un “palomazo” memorable.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, el ex Beatle acompañó al estadounidense durante el segundo concierto de “El Jefe” con su E Street Band en la ciudad británica, como parte de su gira Land of Hope and Dreams.