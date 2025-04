Le falla el audio

Lady Gaga demostró su temple en Coachella tras inesperado fallo técnico, ya que la superestrella del pop supo sortear con carisma la complicada situación en el escenario este viernes en el Coachella Valley Music and Arts Festival, informó la revista People.

La artista, de 39 años, quien encabezó el segundo fin de semana del renombrado festival celebrado en el Empire Polo Club, experimentó un fallo inesperado en su micrófono durante la interpretación de la canción "Abracadabra", segunda pieza de su repertorio.





SE VIRALIZA

El video, tomado por fans, rápidamente se viralizó en diversas plataformas digitales, que capturó el momento en que el micrófono de diadema de la cantante dejó de funcionar.

Sin embargo, lejos de mostrarse perturbada, Gaga actuó con rapidez y destreza, ya que antes de desplazarse hacia otro sector del imponente escenario de Coachella, la galardonada cantante tomó un micrófono de mano convencional, reemplazando así el dispositivo defectuoso.

Empuñando el micrófono, Lady Gaga continuó su espectáculo sin que el ritmo o la energía de su presentación se vieran afectados por el inconveniente.





SALE AVANTE

Poco tiempo después, la ovacionada artista regresó al centro del escenario luciendo un nuevo micrófono de diadema, demostrando la eficiencia de su equipo técnico y su propia capacidad para adaptarse a situaciones imprevistas.

Más adelante, en el concierto, en un momento de conexión íntima con el público mientras se encontraba sentada frente a un piano, Gaga abordó el percance con humor y naturalidad. "Siento que mi micrófono se haya roto por un segundo. Al menos saben que canto en vivo. Supongo que sólo podemos hacer lo mejor que podamos y, sin duda, les daré lo mejor de mí esta noche", aseveró.





GRAN SET LIST

El repertorio de la estrella en Coachella abarcó una selección ecléctica de temas que recorrieron su influyente trayectoria musical, incluyendo clásicos inolvidables, como "Judas" y "Poker Face", así como los recientes éxitos de su último álbum, Mayhem, tales como "Disease" y "¿How Bad Do U Want Me?".