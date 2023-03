Incógnitas sobre el bebé de Nadia Ferreira y Marc Anthony

CIUDAD DE MÉXICO- Nadia Ferreira disfruta de su embarazo. A sus 23 años se siente plena luciéndolo y prácticamente no ha dejado de hacer sus actividades cotidianas. "No he parado, lo estoy acompañado mucho a Marc en el tour, teniendo yo mis actividades, trato de hacer ejercicio, también mis trabajos, en todo lo que pueda estoy activa", sostuvo.