Mamá de Daniel Bisogno fue quien lo impulsó como conductor

La familia Bisogno está atravesando momentos muy complicados, debido a que la salud de Daniel se deterioró gravemente por una infección pulmonar, que llevó a sus personas más allegadas a tomar la decisión de que fuera intubado, pues se encontraba tan débil que requería de asistencia artificial para respirar. A esta situación, se suma el sensible fallecimiento de doña Araceli, la madre de "El Muñeco".

La funeraria J. García López dio a conocer la noticia anoche, sin embargo, los hermanos de Daniel; Alejandro e Ivette no han hecho ningún pronunciamiento público acerca del deceso de su madre.

De acuerdo con la información que compartió la funeraria, los restos de doña Araceli serán cremados sin que se lleve a cabo un cortejo funerario.

Aunque la información acerca de la mamá de Daniel es contada, cuando el conductor habla de su niñez y su crianza siempre anticipa que su madre era quien más lo apoyaba para que pudiera obtener una oportunidad en el mundo del espectáculo.

Fue así como doña Araceli comenzó a llevarlo a diferentes castings:

"He crecido en este negocio, trabajé desde muy chiquito, yo tenía muchas ganas de trabajar y todo, mi mamá me llevaba a los castings, me llevaba para las películas e hice películas desde los cinco años", rememoró hace unos meses, en una entrevista con Jordi Rosado.

Las primeras películas en las que Daniel apareció eran producidas por Angélica Ortiz, madre de Angélica María y su tía abuela, a quien, hasta la fecha, agradece haberle dado una oportunidad para incursionar en el mundo del entretenimiento.

Pero a pesar de que Daniel fue un niño actor, también era muy activo en las actividades extracurriculares de la escuela, como rememoró en un programa especial del Día de las Madres, en 2021, en el que contó que doña Araceli le pagaba clases para que se presentara con la mejor preparación a los festivales que organizaban en su colegio, a pesar de que él no interpretara uno de los papeles estelares.

"Del Festival del Día de las Madres que más me acuerdo fue uno prehispánico, era la leyenda del Popo y el Izta, cuando mi mamá se enteró estaba de un emocionada, me metió a tomar clases de baile prehispánico, imagínese nada más, andaba yo con los cascabeles por todas partes para prepararme para ese evento, y ahí estaba lunes, miércoles y viernes, de seis a siete ensayando y toda la cosa, ¿y sabe en qué acabó aquel Día de las Madres?, que yo acabé siendo el Popocatépetl, el puro volcán ahí parado, o sea, que las horas de ensayo y el baile no sirvió de nada", rememoró.