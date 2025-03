Novia viral que huyó del altar revela motivo por el que no se casó

Los memes se han convertido en una parte esencial de las redes sociales, adaptándose a una variedad de situaciones cotidianas.

Recientemente, una frase se ha viralizado de manera destacada: "Perdónenme todos, no acepto". Esta expresión proviene de un video grabado durante una boda en Perú, en la que la novia, Elena Barrantes, interrumpió la ceremonia para revelar que no deseaba casarse con su prometido, Clever Huayán.

El evento, que rápidamente recorrió las redes, fue capturado en diversos memes, acompañados de imágenes y videos que mostraban su inesperada reacción.

Este suceso despertó una serie de especulaciones y teorías sobre las razones detrás de la decisión de Elena. Una de las versiones más difundidas indicaba que la mujer había sido amenazada por un individuo, quien le habría advertido que, de casarse, su esposo corría el riesgo de ser asesinado.

Sin embargo, Elena Barrantes desmintió estas afirmaciones y decidió aclarar lo ocurrido a través de un video compartido en la plataforma X, donde explicó lo que realmente había sucedido.

De acuerdo con un clip que fue difundido en la cuenta de X, por el usuario @Don_Favs, la mujer reveló para el programa Andrea TV que decidió no casarse con Clever porque días antes de la boda civil una de sus amigas le había revelado que éste la engañaba con alguien más.

"Me traicionó él con otra chica... Mi amiga me dijo, 'Tu novio te saca la vuelta, y le dije, ¿con quién?', y me respondió 'Con tal fulana'", contó la mujer.

Ante esta revelación, Elena pidió que le tomara una fotografía de la situación para tener pruebas de lo ocurrido. Sin embargo, su amiga, según Elena, ya había captado a su futuro esposo con la otra mujer en una situación comprometedora.

"Me dice, toma cielo, toma la foto (...) pero "no me metas,n o me comprometas en nada. Dile que tú la has tomado. Y le digo "no te preocupes".

No obstante, a pesar de la traición que acababa de descubrir, Elena no canceló la boda inmediatamente. Decidió esperar hasta el momento de la ceremonia para actuar de manera contundente. Según sus palabras, su intención era dar una lección a Clever, enseñándole que no debía jugar con los sentimientos de las personas.

"No dije nada, me esperé hasta el momento. Le dije el mero día 'no me vengas a ver, porque si no me vas a salar, porque el novio no tiene que ver a la novia'", explicó.

También expresó que su decisión de abandonar el altar no fue impulsiva, sino una forma de mostrarle a su prometido que las traiciones no se deben tolerar en una relación.

"Yo quería darle una lección para que no haga esto otra vez, y enseñarle que no se hacen así las cosas. Que no se juega con nadie."