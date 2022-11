Ignora críticas

La brasileña Meire Carvalho intenta no engancharse, pues ella siempre trata de tener buena vibra.

"Yo llevo todo a la positividad, todo que fluya en alegría, intento no engancharme en las críticas, que sí me han criticado un buen que no canto, pero intento ser lo mejor de mí y dárselo a la gente.

"Me estoy divirtiendo mucho, la gente está conociendo más de mí, qué fue de grupo Axe Bahía entonces lo estoy dando todo", comentó.

La beldad tiene muchos planes a futuro, entre ellos está seguir con su carrera de DJ, pero también hacer un proyecto para los más pequeños del hogar.